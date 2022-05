Gatito se trepa a lo más alto de una antena y su singular rescate sorprende en redes

Los gatos son conocidos por ser expertos trepando todo tipo de superficie. Esta habilidad que poseen también puede causarles problemas, tal como sucedió con un gatito. A través de un clip de TikTok, miles de usuarios quedaron impactados con el rescate de un minino que quedó atrapado en lo más alto de una antena.

En la viral publicación de @venegas_cami se pudo observar cómo un grupo de personas sumaban esfuerzos para auxiliar a un felino. El animal, que se encontraba en lo más alto de un poste, se rehusaba a saltar debido a la altura en la que estaba.

Luego de quedarse en la cima por varios minutos, los vecinos usaron una manguera para que el agua ahuyente al minino y este pueda bajar. Cuando estuvo por caer, uno de los presentes usó su casaca para amortiguar su caída.

Tal fue el susto del animal que corrió de inmediato para huir de la escena. “Los gatos sí tienen siete vidas”, señaló el usuario en la descripción del video.

Las reacciones de los cibernautas no se hicieron esperar. “En ese momento, el gato supo que no podía volar”, “Yo siendo el dueño me dan tres infartos, me desmayo, me levanto y me vuelvo a desmayar”, “Lo bueno que está bien el pequeño”, comentaron algunos.