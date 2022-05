Joven se sumerge en el agua y se topa con delfín salvaje que se convierte en su ‘amigo’

¡Una amistad única y verdadera! En YouTube y otras redes sociales, se comparten a diario las increíbles experiencias que viven algunas personas. Como fue el caso de un joven identificado con el nombre de Evan Pender, quien sorprendió a más de uno al formar una relación especial con un delfín salvaje.

Él practicaba buceo en repetitivas ocasiones, por lo que aprovechó para visitar las costas de Irlanda. En esa oportunidad, se llevó un tremendo susto cuando un animal marino llamado Dusty se le acercó para permanecer a su lado.

Al principio, trató de mantener su distancia para no tener problemas a causa de que desconocía su reacción. No obstante, ese día perdió una de sus aletas al quitársela de casualidad. Por ello, al día siguiente, regresó para buscarla y no imaginó que su ‘nuevo amigo’ le iba a entregar una similar.

Desde ese momento, ambos se volvieron inseparables. Incluso evitaban separarse cada vez que Pender se sumergía en el agua para explorar la zona, lo cual adoran hacer juntos. Por esta razón, él llevó una cámara escondida para mostrar cómo era su cariño.

“Nunca busco a Dusty cuando me meto en el agua”, dijo Pender. “Dusty me encuentra, así que debe disfrutar de mi compañía. Todo contacto entre Dusty y yo lo inicia él. Nunca lo he tocado en todo el tiempo que he buceado. Lo veo como un igual y no me gustaría desequilibrar nuestra relación frotándolo”, comentó a un medio de dicho país.

“Me siento como en casa bajo el agua. Me encanta estar cerca de Dusty y nuestra amistad es más fuerte”, acotó. Por otra parte, divulgó las imágenes en su propia cuenta de la plataforma de YouTube. Con un millón de reproducciones, se convirtió en tendencia rápidamente.

Delfín sorprende a visitante al lanzarle una pelota en la cabeza durante show acuático

Un verdadero espectáculo protagonizó un delfín en un parque acuático tras lanzar una pelota a una visitante que pasaba por el lugar. El clip no tardó en viralizarse y sorprendió a miles de usuarios en TikTok.

Según informó el medio La Sexta que publicó el viral, el cetáceo participaba en un espectáculo acuático cuando golpeó el balón. El mamífero tuvo mucha precisión para lanzarlo directamente a la cabeza de la mujer. Al parecer, la joven cometió un error al caminar cerca de la piscina en pleno show, lo que causó que le cayera la esfera de goma. Afortunadamente, solo pasó un susto, que luego se convirtió en una anécdota muy curiosa.