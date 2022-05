Probablemente haya oído hablar de OnlyFans, una plataforma en línea en la que la gente comparte fotos, videos y transmisiones en vivo, en su mayoría sexualmente explícitos, para que otras personas puedan pagar por este contenido. Precisamente hablando del servicio de suscripción más popular del momento, una madre de familia ha generado furor en TikTok tras pedir el apoyo de su esposo en este nuevo emprendimiento.

La usuaria de TikTok Gemma Morato ha compartido un divertido clip que está causando furor en la popular red social china. En las imágenes se observa a la madre de la joven pidiendo a su esposo que la apoye en su nuevo emprendimiento: abrir una cuenta en OnlyFans.

“Ándale amor, quiero abrir un OnlyFans”, le dice la mujer a su esposo. Sin embargo, este se niega a que su esposa se cree una cuenta en este servicio de suscripción, pero la mujer continuaba tratando de lograr su aceptación.

“No me dejan hacer nada. Yo que te quiero apoyar y tú no quieres que te apoye. Estoy pensando en ti, pero a ti eso no te importa”. Mientras esto sucedía, la hija de la pareja estallaba en risas.

Morato compartió este hilarante momento en su cuenta de TikTok, donde miles de espectadores disfrutaron de lo sucedido y dejaron sus reacciones en los comentarios de la publicación viral.

“Amo a tu mamá, de grande quiero ser como ella”, escribió un usuario de TikTok. “Me hicieron el día tus padres son los mejores”, expresó otro. “Juntemos firmas para que el hombre apoye este gran emprendimiento de su esposa”, dijo un tercero.