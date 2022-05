¡Lección aprendida! Uno de los problemas que siempre cometen los estudiantes es la impuntualidad. Por esta razón, los profesores tratan de dar severos castigos, con el propósito de que no lo vuelvan a repetir. Tal como sucedió en un reciente caso que se compartió en TikTok, en el que unos jóvenes se vieron en la obligación de cumplir un challenge para ingresar a clases fuera de la hora pactada.

Brayan, Jonathan y una amiga hicieron todo lo posible para estar a tiempo en su aula, la cual se ubica en un colegio de Yucatán, México. Pese al esfuerzo, no consiguieron el objetivo y permanecieron en la puerta por varios minutos para llamar la atención de los presentes.

Fue entonces que el docente no tuvo mejor idea que retarlos a bailar el pegajoso tema llamado “My name is Chicky” interpretado por el grupo D Billions. Por ello, sacó su celular para poner el videoclip.

Pese al incómodo momento, ellos lo tomaron con humor porque sabían que estaban en falta. Luego de unos segundos, improvisaron algunos movimientos e intentaron copiar a los artistas a su propio estilo.

Esta graciosa escena desató la risa de sus compañeros, quienes aprovecharon para grabarlos a escondidas. Por otro lado, el responsable de divulgarlo fue el mismo Brayan en su cuenta de TikTok. De inmediato, alcanzó más de 315.500 que lo volvieron tendencia.

Familia intenta cumplir el reto de “My name is Chicky”, pero su perrito arruina todo

Todo un consentido. Hace unas semanas, la canción titulada “My name is Chicky” se ha viralizado alrededor del mundo. Esto ocasionó que grandes y chicos realizarán coreografías como parte de un reto en TikTok y otras redes sociales. Por ello, los integrantes de una familia se quisieron unir a esta fiebre, pero nada salió como esperaban porque su perro ‘arruinó’ todo.

Aquel día, ellos movieron los muebles para tener espacio en su patio trasero y cumplir con su objetivo. Luego de unos minutos, se acomodaron uno al costado del otro formando una fila frente a la cámara. A la cuenta de tres, los miembros de la familia bailaron al ritmo de la pegajosa música de la agrupación rusa conocida como D Billions. En ese momento, su ‘engreído de cuatro patas’ apareció en el lugar para averiguar lo que sucedía.

Niños cautivan en actuación por el Día de la Madre con baile de “My name is Chicky”

Joven visita a su abuela de sorpresa y ella se apresura en prepararle algo de comerMiles de usuarios en las redes sociales han quedado cautivados al ver un reciente video viral publicado en la plataforma de TikTok. Se trata de la tierna presentación por el Día de la Madre que un grupo de alumnos de inicial realizó. Las imágenes muestran a los pequeños bailando al ritmo de “My name is Chicky”.

Los festejos por el Día de la Madre han traído de vuelta las actuaciones en colegios. Luego de dos años de estudios virtuales, los niños han vuelto a las aulas y, con ello, a la rutina que estaban acostumbrados. Es por ello que, este año, las madres pudieron asistir a ver las actuaciones de sus pequeños hijos. En este caso, el colegio Misericordia solicitó la presencia de las mamás de los estudiantes para que puedan apreciar un show a cargo de ellos.