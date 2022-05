Maestro hace bailar a sus alumnos el reto de “My name is Chicky” como castigo al llegar tarde

¡Lección aprendida! Uno de los problemas que siempre cometen los estudiantes es la impuntualidad. Por esta razón, los profesores tratan de dar severos castigos, con el propósito de que no lo vuelvan a repetir. Tal como sucedió en un reciente caso que se compartió en TikTok, en el que unos jóvenes se vieron en la obligación de cumplir un challenge para ingresar a clases fuera de la hora pactada.

Brayan, Jonathan y una amiga hicieron todo lo posible para estar a tiempo en su aula, la cual se ubica en un colegio de Yucatán, México. Pese al esfuerzo, no consiguieron el objetivo y permanecieron en la puerta por varios minutos para llamar la atención de los presentes.

Fue entonces que el docente no tuvo mejor idea que retarlos a bailar el pegajoso tema llamado “My name is Chicky” interpretado por el grupo D Billions. Por ello, sacó su celular para poner el videoclip.

Pese al incómodo momento, ellos lo tomaron con humor porque sabían que estaban en falta. Luego de unos segundos, improvisaron algunos movimientos e intentaron copiar a los artistas a su propio estilo.

Esta graciosa escena desató la risa de sus compañeros, quienes aprovecharon para grabarlos a escondidas. Por otro lado, el responsable de divulgarlo fue el mismo Brayan en su cuenta de TikTok. De inmediato, alcanzó más de 315.500 que lo volvieron tendencia.