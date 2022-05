Tiktoker prueba la leche materna de su mejor amiga para saber si esta tiene buen sabor

La leche materna tiene diversos beneficios que los recién nacidos aprovechan para su crecimiento. Este alimento natural exclusivo para menores fue consumido por tres mexicanos, los cuales decidieron probar qué tan bien sabía. Sus reacciones no pasaron desapercibidas en TikTok, donde generaron la risa de miles de usuarios.

“Mi mejor amiga de la prepa acaba de tener a su chiquillo y dicen por ahí que la leche materna sabe rico. ¿Será cierto?”, señaló Tammy Parra, quien se animó a retar al papá del bebé presente. “Tú también lo pruebas. Quiero el 10% de regalías y le vas a cambiar el pañal”, bromeó el hombre aceptando el desafío.

Con buen humor, la tiktoker grabó el proceso de extracción manual de la leche. Ni bien su amiga depositó todo el contenido en un biberón, el esposo probó un poco de la sustancia líquida con una cuchara. “Está buena, súper dulce”, dijo para sorpresa de todos.

La segunda en probar el líquido fue Tammy, “Dame un litro, un litro para llevar”, señaló con entusiasmo, y animó a su amiga a probar de la sustancia. “Está rica. Está riquísimo”, dijo la joven madre sorprendida del sabor de su propia leche.

La tiktoker no se quedó atrás e hizo un par de bromas con el singular momento. “Me llevo a la vieja para que me dé leche, ya no voy a gastar en leche”, dijo para captar la atención del hombre. “Es mi vaca, déjamela”, contestó él entre risas.

Las divertidas reacciones del grupo de amigos hizo reír a miles de usuarios enTikTok. “Ojalá hubiera tenido una amiga así cuando mi bebé nació”, “Sabe rica, yo también probé la de mi amiga y es bien dulce”, comentaron algunos.