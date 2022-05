Perritos asustan a su dueño al echarse en el techo de vidrio que pusieron en su hogar

Las redes sociales han permitido que miles de usuarios puedan compartir curiosos clips que rápidamente se vuelven virales. Ciertamente, a través de TikTok se conoció cómo unos traviesos perritos hicieron de las suyas cuando no eran vigilados por sus cuidadores.

En las imágenes compartidas por la cuenta @ronal01ap se pudo observar el preciso momento en que las mascotas habían ingresado al techo de la casa de sus dueños y estaban caminando en una zona cubierta de vidrio.

El amo de estos animalitos se percató de las ocurrencias de sus engreídos cuando estaba en otra parte de la casa. Aunque estos canes lo vieron, no hicieron caso a su presencia y continuaron con su rutina para echarse a dormir.

El video viral de TikTok cuenta con más de 3 millones de visualizaciones. “El que tenga miedo a morir que no nazca”, “¡Ay no! Me da miedo son bellos pero es vidrio”, “Está haciendo la prueba de calidad de los vidrios”, “Cuando suben a la terraza y me dan miles de infartos”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.