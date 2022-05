Mujer intenta regañar a su perrito travieso, pero este tiene curiosa reacción para evitarlo

A través de TikTok se mostraron las imágenes compartidas por la cuenta @kristoffersonledw, en las que se puede observar la divertida escena protagonizada por un perrito que intentaba escapar de los regaños de su dueña.

El can había desobedecido las indicaciones de su ama para dejar de morder cualquier objeto, por lo que cuando fue descubierto en plena travesura acto, su ama no dudó en darle una lección. La mujer trató de estar cerca a su engreído para que este la escuchara; sin embargo, el animalito no podía estar quieto y terminaba corriendo de un lugar a otro sin prestar demasiada atención a los reclamos.

Ante el comportamiento del cachorrito, su ‘mamá' humana tuvo que acoplarse a su comportamiento y terminó regañándolo de una manera curiosa. Ella pausaba cada palabra que decía cuando veía a su mascota alejarse y reanudaba el llamado de atención cuando regresaba.

El video viral de TikTok cuenta con más de 2 millones de visualizaciones. “Lo regaña en pausas. Ja, ja, ja, ja”, “El perrito: ‘te oigo, ahora no te oigo, te oigo, ahora no te oigot”, “Mi mamá también espera que mis perros la miren para poderlos regañar. Lo hace para que le pongan atención”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.