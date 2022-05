Señora se suma a la fiebre del anime “Kimetsu no Yaiba” y revela nueva postura de ‘ataque’

Los amantes de las series japonesas o animes saben que últimamente ha ganado mucha popularidad “Kimetsu no Yaiba”. Muchos están ansiosos por ver más novedades, ya que viene una tercera temporada en camino. Por este motivo, en un reciente clip de Facebook, se observó que una señora con ‘espada’ en mano reveló una nueva técnica para una situación en particular.

El video viral compartido por la página de Facebook ‘Cosplay ANS’ presentó la impresionante actuación de una señora que llevaba puesto un vestido muy llamativo y una espada falsa, o en otras palabras, un cosplay de “Kimetsu no Yaiba”.

Sin embargo, lo que más se robó la atención de los usuarios fueron las palabras que dijo: “Primera postura del vendedor: no hay clientes”, y al mismo tiempo movió la ‘catana’ hacia adelante, en alusión a una nueva postura basada en la serie.

PUEDES VER: Niño está de cumpleaños y como última sorpresa sus padres le dicen que tendrá otro hermano

“Demon Slayer”, más conocido como “Kimetsu no Yaiba”, se caracteriza por sus personajes principales, estos son cazadores y demonios. En este sentido, para su formación, cada guerrero debe prepararse física y mentalmente, ello tiene como base el control absoluto del cuerpo mediante una postura o “respiración de máxima concentración”.

Papá fanático de Dragon Ball Z comparte divertido cosplay junto con su hijo

Varios usuarios en TikTok se animaron a presumir sus disfraces en familia. Una joven madre compartió en un video los trajes que su esposo e hijo usaron. Ambos estuvieron vestidos como personajes del famoso anime Dragon Ball Z. Los cibernautas reaccionaron ante la tierna escena y alagaron la “cultura” del hombre.

El clip compartido por @marlene31311 lleva como texto el mensaje “Dime que tu esposo no te engaña, sin decirme ‘mi esposo no me engaña’”. Seguidamente la joven va a su sala y muestra a su esposo e hijo sentados en el mueble mientras ven un capítulo del mismo anime que caracterizan.