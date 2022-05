Escolares se unen para donarle cabello a su profesor, pero regalo lo deja sorprendido

Te sorprenderá. Mediante las redes sociales se han conocido las más curiosas historias que dejan a más de uno asombrados. Ciertamente, a través de TikTok se mostraron las imágenes compartidas por la cuenta @_mapa0, en las que se pudo observar cómo los estudiantes pasan de uno en uno el envase para colocar sus cabellos. De esa manera, todos los asistentes del aula donaron un mechón y sorprendieron a su docente con el inusual regalo.

El hombre que contaba con poca cabellera llegó al salón y pudo notar un ambiente misterioso entre sus alumnos. Estos tenían un sobre listo para entregarlo, el cual fue colocado en la mesa para que su maestro descubriera lo que habían hecho por él.

Cuando el profesor encontró los mechones recolectados no pudo evitar mostrar su sonrisa por el significativo obsequio. Debido a que eran pocas piezas, no podían convertirse en una peluca, pero, de todas formas, el docente no dudó en colocarlo sobre su cabeza para hacer reír a los jóvenes.

El video viral de TikTok cuenta con más de cuatro millones de visualizaciones. “El profesor tipo eso es lo que hay”, “Suertudo el profe con diferente tipo de pelo en una peluca”, “Yo quiero tener ese profe buena onda”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.