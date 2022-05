Tito Silva Music lanza su nueva canción, “Bebito Fiuu fiuuu”, para Martín Vizcarra

¡Un éxito más a su lista! TiTo Silva Music nos tiene acostumbrados a sus canciones que tocan temas de coyuntura, como política u otros, los cuales consiguen millones de reproducciones en Facebook. Esta vez, se inspiró en los escándalos que envuelven a Martin Vizcarra tras la difusión de unos chats de WhatsApp. Por ello, creó una letra con el fondo de la canción “Stan”, que originalmente es interpretada por Eminem y Dido.

Con la colaboración de una joven identificada con el nombre de Tefi C, él lanzó su canción, y también el videoclip, titulada “Bebito Fiuu fiuuu”. Además, indicó algunos extractos que sacó de un poema de Zully Pinchi, quien ha sido involucrada por presuntamente tener una relación con el expresidente.

“Enróllame así, con azúcar en polvo endúlzame, ya que tú eres mi rey. ¡Qué lindo eres tú! Eres mi bebé, mi bebito fiuu fiuuu”, dice en el comienzo del remix. “Caramelo de chocolate, empápame así, como un pionono de vitrina, enróllame así”, continúa.

Esta no es la primera vez que el reconocido productor le dedica una canción al exmandatario. Incluso en una oportunidad consiguió que él le respondiera y felicite por su trabajo durante su programa #MartinEnVivo: “Hasta salió un villancico que hacía referencia a lo que yo había dicho. Fue muy gracioso, muy ameno, tanto que yo mismo lo he compartido y lo he pasado a mis amigos y familiares”.

Por el momento, la publicación tiene más de mil reacciones por parte de los usuarios en Facebook. “Gracias, genio, nos alegras la vida”, “Eres un capo, no puedo con esto”, “¿Ahora qué dirá de tu creación?”, fueron algunos comentarios.