Joven intenta realizar un postre, pero olvida colocar los accesorios de la batidora

La muchacha le consultaba a su madre por qué el electrodoméstico no funcionaba. Finalmente, su progenitora se percató del error y terminó llamándole la atención. El clip es viral en TikTok.

La joven no se percató de que su batidora no funcionaba porque no tenía las piezas necesarias. Video: TikTok

