Lanzan la primera hamburguesa mexicana al espacio y clip emociona a miles en redes

Los aniversarios suelen ser celebrados a lo grande y así lo demostró un restaurante mexicano. La empresa The food box, dedicada a la comida rápida, decidió conmemorar su noveno año en el mercado con una sorpresa a sus seguidores. A través de un clip de TikTok, mostraron el lanzamiento de la primera hamburguesa mexicana al espacio.

La increíble hazaña que emocionó a miles de usuarios fue realizada en compañía de Spacex. Con tiempo y dedicación, el restaurante se preparó para que la hamburguesa llegue a la estratosfera; es decir, a más de 35 mil metros de altura y -40 grados.

Sujeto en un globo industrial de helio y junto a un geolocalizador, el platillo emprendió su viaje. Las cámaras incorporadas a una plataforma junto a la hamburguesa pudieron grabar todo el recorrido. Al llegar al punto más alto, el globo se reventó para dar paso al descenso.

PUEDES VER: Joven que vende empanadas en la calle es captado preparando la masa con sus pies

La prolongada y turbulenta caída terminó cuando el platillo impactó con el árbol de un gran parque. “Quisiéramos decirle que la astroburguer sobrevivió a este viaje violento hacia el espacio, pero la realidad es que no fue así”, señaló el hombre que narró toda la experiencia de The food box.

Gracias al geolocalizador los presentes pudieron encontrar el platillo totalmente congelo. “Así es como luce la hamburguesa a menos de 45 grados”, finalizó en el clip. La viral escena logró obtener más de 1 millón de reproducciones y emotivas reacciones en poco tiempo.

Fríe al aire una hamburguesa durante 120 minutos y este es el resultado

Hay algunas personas que a menudo tienen una idea extraña para ejecutar. Al igual que este usuario de TikTok, quien se volvió viral cuando decidió freír al aire una hamburguesa. En el video detalló cómo planeaba realizar esto durante 120 minutos.

Sin embargo, esta no era la primera vez que había decidido realizar algo parecido. “Ahora he aprendido la lección del año pasado: nada de perritos calientes. Pueden ver que también he quitado la lechuga de esta hamburguesa, asumiendo que se incendiará”, escribió.