Joven madre se gradúa de la universidad y recibe su título en compañía de su hijo

Las mujeres jóvenes que salen embarazadas cambian su estilo de vida y, en ocasiones, sus sueños a futuro. Los estudios universitarios, maestrías y otros proyectos se postergan para cuidar a un nuevo ser; sin embargo, una estudiante demostró, a través de TikTok, que ser madre no era un impedimento para continuar con su preparación.

Esta es la historia de la mexicana Paola (@paolaleal504), una universitaria que quedó embarazada cuando faltaba un año para culminar sus estudios superiores. La llegada de un nuevo integrante a su familia no fue obstáculo para que ella pueda graduarse en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California.

Si bien en un comienzo sus familiares no creían que ella pudiese continuar con su carrera, fue gracias a su esfuerzo y dedicación que pudo terminar esa etapa. Así lo demostró en un video viral que conmovió a miles de usuarios por llevar a su propio hijo a la tan ansiada ceremonia de entrega de títulos.

“Él merecía estar ahí conmigo”, señaló Paola, quien con orgullo llevó a su pequeño de la mano hasta el gran estrado. Los comentarios a la viral escena no tardaron en llegar y algunas madres hasta reaccionaron con experiencias similares a la suya.

“Me tocó ir embarazada y llevar a mi bebé con un mes de nacida a clases. Me decían que no terminaría, ya me queda menos de un semestre”, “Desde que inicié mi carrera de Ingeniería, tuve a mi hijo y me dijeron lo mismo. Mañana 17 de mayo 2022 me entregan mi título”, fueron algunos testimonios.

El emotivo reencuentro de un joven soldado y su madre a quien no veía hace 9 meses

Un reciente hecho inmortalizado en TikTok y otras redes sociales viene conmoviendo a millones de internautas. Se trata de una madre y su hijo, quienes protagonizaron un emotivo reencuentro. Es muy probable que el clip también te ablande el corazón.

El video viral, compartido por el usuario @goodnews_movement, muestra el momento en el que un soldado llega a casa inesperadamente, después de nueve meses, y sorprende a su madre, quien estaba distraída conversando con sus familiares.