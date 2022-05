Perro hace de todo para no separarse de su dueña durante el día y la persigue hasta el baño

¡No contaba con mi astucia! Un perro se convirtió en el protagonista de un video viral que se compartió en Facebook, debido a que dejó sin palabras a los usuarios por su curiosa habilidad. Al parecer, su dueña registró el preciso momento en que este buscó la manera de trepar a un muro para evitar separarse de su lado.

Una mujer formó una relación especial con su querida mascota; sin embargo, esta sentía tanto cariño que no la dejaba por ningún motivo. Incluso la perseguía cuando veía que ella se movía por el interior de su vivienda.

Un día, ella se metió a su baño y solo iba a demorar unos segundos. Pero no imaginó que su can armaría un inesperado plan al no aguantar las ganas de esperarla afuera. Fue entonces que dio un gran salto para alcanzar una pequeña ventana que estaba ubicada en lo alto de dicho lugar.

De inmediato, dejó en evidencia la travesura de su ‘engreído de cuatro patas’ al grabarlo con su celular luego que permaneciera colgado. Además, aprovechó para llamarle la atención por lo sucedido al decidir invadir su privacidad.

Por ello, se animó a divulgar las imágenes de su animal en la famosa página de Clarín en Facebook. Ahí, consiguió más de 27.000 reproducciones que lo volvieron tendencia en cuestión de horas.