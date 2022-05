Jóvenes intentan hacer una pirueta, pero un tropiezo las hace caer sobre el televisor

Gracias a las redes sociales, se pueden conocer todo tipo de hechos. En esta ocasión, un par de jóvenes protagonizaron una divertida escena cuando intentaban realizar una pirueta y subir el video de su ‘hazaña’ a TikTok. Al final, lo que compartieron fue in fail que se hizo tendencia en varias plataformas.

Tal como se aprecia en el video, las chicas se colocan frente a la cámara y comienzan a armar su truco. Una de ellas se sube por la espalda de su compañera, pero en medio de la acción, ambas caen de espaldas.

Eso no fue todo, ya que estaban ubicadas justo delante del televisor de la sala, por lo que la caída fue encima del aparato. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y no destrozaron nada, pero fueron las protagonistas de un gracioso video.

Tras compartir las imágenes en TikTok, miles de usuarios dejaron todo tipo de comentarios. Muchos de ellos preguntando por el estado del artefacto. “El televisor sobrevivió”, respondió en los comentarios la autora del video.

Las imágenes ya han conseguido más de 25.000 ‘likes’, además de otros cientos de comentarios en TikTok.