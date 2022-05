Joven baila con el ataúd de su abuela al ritmo del huaylas: “Nuestro último baile, mamá”

Los velorios y sepelios son momentos de mucho dolor para toda familia; sin embargo, estas personas fueron testigos de lo contrario con la despedida de la anciana Aky. Al ritmo del huaylas, este joven de Huancayo decidió bailar junto al ataúd de su abuela para cumplir su última voluntad. La emotiva escena conmovió a miles en TikTok.

“Nuestro último baile, mamá”, gritó Eric (@ericchuqui0103) al cielo y seguidamente empezó a zapatear con la compañía musical de una banda. Pese a la tristeza del momento, mostró una gran sonrisa mientras se movía frente al ataúd de la anciana.

Los cargadores del féretro también se unieron al baile y con cuidado movieron el cajón al ritmo de la música. “Me imaginaba viéndola y bailando”, manifestó el joven en los comentarios y, a su vez, resaltó que su “mamá Aky” siempre quiso que la despidiesen de esa forma.

La conmovedora escena que se volvió viral en poco tiempo despertó varias emociones en los usuarios de las redes, quienes revelaron que no pudieron evitar las lágrimas.

“Se me hizo un nudo en la garganta. Mi abuela también es huancaína y quiere que la despidamos así”, “Sentí una tristeza enorme, pero tu alegría no se apaga a pesar de todo”, “Se me rompió el corazón al ver estas imágenes”, “Te ganaste el respeto y admiración de todos los huancaínos”, comentaron algunos.