Hombre sube al bus con su gatito en el hombro y conmueve a pasajeros

A través de TikTok se compartió un video que ha dejado sumamente conmovidos a miles de usuarios en esta y otras plataformas. ¿De qué se trata? Un hombre fue captado mientras hacía un recorrido en el transporte público acompañado de su pequeño gatito. La acción del sujeto fue motivo de elogios en las redes.

Tal como se aprecia en el video, este hombre sube al transporte público y, al no encontrar un asiento libre, decide ir parado sostenido de los tubos del bus. No iba solo. Sobre su hombro, estaba acostado su pequeño gatito, el cual parece acompañarlo fielmente a todos lados. El animal permanecía quieto y tranquilo mientras su amo trataba de no perder el equilibrio.

Uno de los pasajeros se percató de esta escena y no dudó en grabarlos. Tras compartir estas imágenes en TikTok, miles de usuarios se animaron a dejar emotivos comentarios, además de miles de likes.

“Como cuando no tienes con quien dejar a la bendición”, “Que bonito es ver como las personas hacen de todo para proteger a sus mascotas, eso no tiene precio”, “Bravo por ese señor y por la quietud del garito, son una dupla genial”, escribieron algunos usuarios.