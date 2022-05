Familia hace fiesta en su azotea y sus vecinas se unen bailando desde su balcón

Las personas que viven en condominios y edificios evitan, en su gran mayoría, poner música a alto volumen por los demás residentes. Sin embargo, estas dos mujeres mostraron no tener problemas con las tardes de diversión de sus vecinos y disfrutaron de la orquesta que ellos habían traído. El clip generó diversas reacciones en TikTok.

Tal como se observó en el video compartido por @rimaclatinsalsa1982, una familia celebraba en la azotea de su vivienda con música en vivo. La emoción que desbordaban a la hora de bailar fue transmitida a dos jóvenes de un edificio aledaño.

“Están disfrutando de lejos, pero disfrutan”, indicó la cantante cuando se percató de que ambas mujeres se movían al ritmo del merengue desde su balcón. “Un saludo para ustedes también”, añadió la mujer que dio unas cuantas palabras para luego introducir el siguiente tema musical.

Las reacciones al clip que logró obtener más de 28.000 reproducciones no tardaron en llegar. “No invitaron a las vecinas pero ellas igual se vacilan”, “Dios dijo compartir para todos por igual”, “Unos vecinos así por favor”, “¿Y por qué no invitan? Se hubiera armado mejor la rumbo”, comentaron algunos.