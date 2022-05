“El flojo trabaja doble” menciona un dicho y un joven lo comprobó en un video, el cual sacó más de una sonrisa a los cibernautas en TikTok. El muchacho, al parecer, estaba cansado y no quiso emplear sus fuerzas para lanzar un balde con agua, pero no imaginó qué le sucedería después.

A través de una publicación realizada por el usuario @joacosaavedra35, se mostró el preciso instante en que el chico estaba parado en la esquina de una calle. Todo indicaba que ya había terminado su jornada laboral y necesitaba expulsar el agua que tenía en un recipiente.

Cuando lo arrojó, el balde se le cayó de las manos; sin embargo, al caer parado, el agua salió directamente hacia donde estaba él y terminó mojándolo por completo. Tal ha sido la recepción de los cibernautas que la grabación ya ha superado los 2 000 000 de visualizaciones y ha acumulado miles de comentarios en TikTok.

“Ese baño ni él se lo esperaba”, “Eso se llama tercera ley de Newton”, “Esa táctica no me sale ni practicando”, “Eso es en cierto modo habilidad”, “La vida es irónica”, “No me río porque tranquilamente podría ser yo”, “Yo y mis problemas cuando quiero resolverlos”, “Cuando no es tu día”, fueron algunas reacciones que dejaron los seguidores de las redes sociales en la publicación.