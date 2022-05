Payasito llega temprano para animar fiesta de cumpleaños, pero ningún invitado aparece

Uno de los momentos más deseados por muchas personas es pasar su cumpleaños junto a familiares y amigos. Usualmente, para estas celebraciones, se contratan toda clase de arreglos, decoraciones, bocaditos y, por supuesto, divertidas presentaciones para garantizar la diversión de los asistentes. Tal fue el caso de una familia que pidió a un payasito ser puntual para que no haya contratiempos. No obstante, al llegar, el personaje se llevó una gran decepción, ya que no había ningún invitado. Las imágenes se difundieron a través de TikTok (@rogers85).

La grabación indicó que los organizadores a cargo habían citado al payaso “temprano”, quien, al llegar al local, vio que no había ninguna persona. Miles de usuarios comentaron lo sucedido y reconocieron que en algunas ocasiones las personas no son puntuales.

“Ahora las fiestas infantiles empiezan a las ocho de la noche”, “Qué mal que la gente sea impuntual”, “Me pasó al revés con mi hija, llegaron los invitados y el payasito no vino”, respondieron algunos usuarios de TikTok.

En un siguiente clip, el payasito, conocido como ‘Tuki-Tuki’, contó que finalmente aparecieron los invitados con una orquesta musical y se lo observó alegre a diferencia de la publicación anterior.