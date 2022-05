Mujer toma la cría de su gatita para hacer un trend de TikTok, pero esta se la quita enseguida

En TikTok se volvió tendencia un video protagonizado por una mujer. Resulta que una chica agarró a la cría de su gatita para hacer un conocido trend de la red social, pero la madre de la mascota se lo quitó enseguida. La joven mostró su sorpresa al ver cómo reaccionó su mascota.

La mujer se estaba preparando segundos antes de iniciar su grabación sin tocar a la cría de su gata. Cuando ya se sentía lista, la joven tomó a su mascota y se dirigió cerca a la cámara para empezar a grabar su trend de TikTok.

La chica empezó a balancear a la pequeña cría de lado a lado. Sin embargo, esto no le gustó nada a la progenitora del bebé, que rápidamente mostró su molestia y quiso darle un golpe a su dueña. Al ver esto, la cuidadora dio un salto y dejó al gatito y se alejó.

Este divertido video fue compartido por el usuario de TikTok @gabbriela0108. El clip ha conseguido 2 600 000 ‘me gusta’ y más de 11.500 comentarios.

“La gata: ‘ah no con mi bebé no vas a estar jugando’”, “Qué bonito ver que respeta los limites de la mamá”, “Más educación no pudo haber tenido la minina”, fueron algunos comentarios dejados por los usuarios.

Aquí te compartimos el video viral que se ha publicado en redes sociales.