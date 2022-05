Francesa cuenta su experiencia cuando invitó a salir a sus amigos latinos y llegaron tarde

En TikTok, la usuaria @sissi_francesa se ha vuelto popular por los clips que ha realizado contando diversas anécdotas. En estos, ella ha mencionado su experiencia viviendo en América Latina y los choques culturales que tuvo con situaciones comunes.

Uno de estos famosos videos virales desarrolla una escena con la que varias personas se han sentido identificadas. Se trata de la puntualidad que demuestran ciudadanos de diversos países.

La muchacha contó su historia y explicó diferentes casos en los que salió a pasear con otros compañeros. “Cuando digo a mis amigos alemanes: ‘Nos vemos a las 10.00 a. m.’, ellos están cinco minutos antes. Cuando digo a mis amigos franceses: ‘Nos vemos a las 10.00 a. m.’, llegan a las 10.05 a. m., más o menos, pero cuando les digo a mis amigos latinos que vengan a las 10.00 a. m., no están, no llegan”, relató la muchacha, completamente desconcertada.

PUEDES VER: Mujer regaña a su perro al verlo echado en su cama y este se va enojado a la suya

La mujer se encontraba en un parque esperando a sus amistades, cuando explicó el motivo de la tardanza de estos. “Llevan dos horas de retraso y me dicen que se están preparando. ¡Preparando!”, mencionó, mientras mostraba su indignación.

El clip de TikTok se ha vuelto viral y cuenta con más de dos millones de visualizaciones. “Dos horas es mucho. Ya es mala educación. Con una hora está bien”, “Los argentinos cuando decimos:’Estoy llegando’, quiere decir que todavía no salimos de casa ja, ja, ja”, “Te dejo la guía. Ya voy, ya voy: se despertó o salió recién. En camino: no salió aún y no encuentra ni su ropa. Llegando: mitad de camino”, “Solo los latinos nacemos con ese don”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.