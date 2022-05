Cometen error al apilar cajas en una carretilla y terminan protagonizando jocosa escena

Las redes sociales publican a diario conmovedoras y divertidas historias que logran sacar miles de sonrisas a los usuarios por su novedoso contenido. Esta vez, un grupo de jóvenes que trabajaba como estibadores cometió un error que fue captado por la cámara de seguridad del municipio y compartido en TikTok.

Tres muchachos cargaban una carreta con cajas de productos. Una vez lista, la amarraron con una soga para asegurarse de que ninguna cayera al piso. Sin embargo, no notaron que sobrepasaba el peso, lo que terminó generando un divertido clip en la web.

Cuando uno de los chicos intentó arrastrar el ‘diablito’, como es conocido en México, no lo logró. El enorme peso que trasladaba lo venció y terminó elevándose más de un metro sobre el piso.

La carretilla se fue para atrás con el joven ocasionando que este quedara suspendido sobre la pista. Usuarios en redes sociales no tardaron en comentar el hecho que se convirtió rápidamente en viral en TikTok.

“Con razón me llegaron todos los jabones golpeados”, “Así fue uno de mis trabajos con un carretón de gaseosa”, “Acomodó mal y el de atrás tenía que empujar”, “Seguro ahí estuvo el espejo que me tocó todo roto”, “El video aún no carga, pero ya me estoy matando de risa por los comentarios”, fueron algunos mensajes que dejaron los cibernautas.