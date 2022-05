Joven saca a pasear a su perrito con silla para caminar y escena conmueve las redes

Los animales han logrado ganarse los corazones de miles de usuarios en las redes sociales. Esta vez, un perrito conmovió a los cibernautas en TikTok al verlo paseando por una calle de Madrid, pero con su silla de ruedas.

Al parecer, la mascota había sufrido un accidente que lo dejó con las patas traseras sin movimiento. Sin embargo, su dueño, lejos de abandonarlo, lo protegió y le compró un andador para facilitar su desplazamiento.

En el mundo existen miles de peluditos que fueron abandonados por sus propietarios, al tener una grave enfermedad o por no poder movilizarse. No obstante, el gesto del muchacho para mejorar su calidad de vida fue aplaudido por los seguidores de TikTok y los amantes de los animales.

“Ojalá hubiera mucha más gente así”, “Impresionante, pero no deja de partirme el alma”, “Aún existe gente maravillosa”, “Estoy seguro de que se dan cariño mutuo. El que no tiene un animal, no sabe cuánto puede querer y ser querido incondicionalmente”, fueron algunas reacciones de los más de 17.000 cibernautas que vieron el clip en las redes sociales.

Familia le coloca un traje especial a su perrito para que pueda pasear en plena lluvia

Las personas que tienen mascotas bajo su cargo hacen todo lo posible para engreír a los pequeños de la casa. Esta vez no fue la excepción y una familia sorprendió a miles de usuarios de TikTok al vestir a su perrito con un traje especial para que este pueda pasear bajo la lluvia. La cautivadora escena se viralizó en poco tiempo.

La traviesa mascota, que tenía la costumbre de salir con su cuidadora, se mostró impaciente cuando llegó el mal clima. Pese a las intensas lluvias, la usuaria Evely (@evelyss09) se las ingenió y pudo conseguir que el engreído haga sus necesidades sin molestia alguna.