Joven saca a pasear a su perrito con silla para caminar y escena conmueve las redes

Los animales han logrado ganarse los corazones de miles de usuarios en las redes sociales. Esta vez, un perrito conmovió a los cibernautas en TikTok al verlo paseando por una calle de Madrid, pero con su silla de ruedas.

Al parecer, la mascota había sufrido un accidente que lo dejó con las patas traseras sin movimiento. Sin embargo, su dueño, lejos de abandonarlo, lo protegió y le compró un andador para facilitar su desplazamiento.

En el mundo existen miles de peluditos que fueron abandonados por sus propietarios, al tener una grave enfermedad o por no poder movilizarse. No obstante, el gesto del muchacho para mejorar su calidad de vida fue aplaudido por los seguidores de TikTok y los amantes de los animales.

“Ojalá hubiera mucha más gente así”, “Impresionante, pero no deja de partirme el alma”, “Aún existe gente maravillosa”, “Estoy seguro de que se dan cariño mutuo. El que no tiene un animal, no sabe cuánto puede querer y ser querido incondicionalmente”, fueron algunas reacciones de los más de 17.000 cibernautas que vieron el clip en las redes sociales.