Peruana sorprende a miles en redes con su parecido a la actriz Lana Condor

La actriz Lara Condor, recordada por su papel de Lara Jean en la trilogía “A todos los chicos de los que me enamoré”, fue comparada con una joven peruana por un viral video. A través de TikTok, miles de usuarios quedaron impresionados con el parecido físico que la artista vietnamita mostraba tener con la tiktoker.

Pia Watanabe es el nombre de la usuaria que atrajo la atención de miles en un video donde resaltó su parecido con la actriz. “Cuando te das cuenta que te pareces más a Lana Condor de lo que creías”, señaló la descripción de su publicación.

Tal como se mostró en el clip, la joven compartió una serie de fotografías suyas que mostraban el parecido que tenía con la también youtuber. “Llámenme la Lana Condor peruana a partir de ahora”, bromeó al finalizar el video.

PUEDES VER: Animador de fiesta infantil se tropieza y arruina la supuesta torta de una niña

Como era de esperarse, los usuarios reaccionaron a la escena y algunos hasta indicaron que también se parecía a la actriz Ashley Park, la amiga asiática de “Emily in Paris”.

“Ahora entiendo por qué su rostro me parece familiar”, “Se parece tanto que a veces no sabía cuál era la foto de la actriz”, “Lista para ser la doble Latam”, “En realidad te parece a Ashley Park! (Amiga de Emily in Paris)”, fueron algunos comentarios.

PUEDES VER: Animador de fiesta infantil se tropieza y arruina la supuesta torta de una niña

Hombre sorprende en TikTok por su parecido físico a Michael Jackson y fanáticos lo recuerdan

Sabemos que casi todas las superestrellas de Hollywood tienen imitadores para rodar escenas peligrosas o que conllevan cierto riesgo, aunque también existen fanáticos que buscan parecerse a sus ídolos y hacen hasta lo imposible por lucir casi igual. Esto último no es el caso de Fabio Jackson, un hombre que ronda los 30 años y que se volvió viral por su increíble apariencia física con el difunto cantante Michael Jackson.

Miles de internautas especulan que el parecido de Fabio no es natural; sin embargo, él desmintió ello en varias ocasiones a través de sus clips de TikTok. No cabe duda de que el rostro de este hombre es casi idéntico al rey del Pop. Por esta razón, recibió maltratos de algunos haters.