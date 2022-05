Animador de fiesta infantil se tropieza y arruina la supuesta torta de una niña

Los cumpleaños están llenos de divertidos e inesperados momentos. Esta menor de edad pudo corroborar ello al ser parte de una broma en el día de su fiesta. La supuesta torta que iba a disfrutar junto a otros invitados terminó en el piso con la divertida caída de uno de los animadores. La escena generó la risa de miles en TikTok.

Tal como se mostró en el viral clip compartido por @presenty.by, los invitados y la cumpleañera estaban entusiastas con la llegada del pastel. No tuvieron que esperar mucho para que un hombre vestido de cocinero entre con la gran torta en manos.

Pese a que este caminaba con seguridad, un supuesto tropiezo hizo que caiga con el keke en las manos. La risa de algunos presentes no faltó, mientras otros creyeron la broma y hasta mostraron su preocupación.

Para suerte de los familiares de la cumpleañera, el pastel arruinado no era el original. En otro clip publicado en las redes, se pudo conocer que la menor logró disfrutar de su torta decorada mientras los demás cantaban el famoso “Cumpleaños”.

La viral escena compartida en redes sociales logró obtener más de 40 600 000 reproducciones, 1 000 000 ‘me gusta’ y miles de comentarios.

“No me río porque podría ser yo”, “aunque sé que fue una broma, me sentí mal por el hombre”, “que no me hagan eso en broma en mi cumple, porque lloro y me voy” y “a cualquiera le pasa, a mí me pasa siempre”, fueron algunas reacciones.