Perro callejero se roba una pelota durante un partido de fútbol y es perseguido por todos

¡Corre para que nadie te alcance! Como cada fin de semana, unos niños se reunieron en un enorme campo para participar de un campeonato de fútbol. Sin embargo, jamás imaginaron que todo se iba a salir de control a consecuencia de la travesura que cometió un perro callejero. Este singular hecho quedó registrado por los asistentes, quienes lo compartieron en Facebook.

Al parecer, el animal rondaba por los alrededores del establecimiento en busca de un lugar para descansar. Fue entonces que notó la presencia de las personas, por lo que se animó a acompañarlos por unos minutos.

De pronto, este pensó que sería una buena idea unirse y tomó la pelota durante el juego con su hocico. En ese momento, corrió de un lado a otro para impedir que lo atrapen. Pero no contó que grandes y chicos armarían un plan a sus espaldas para atraparlo.

Por suerte, el plan funcionó a los pocos minutos gracias al apoyo de dos entrenadores. De inmediato, continuaron con la competencia y trataron de alejar al can. Uno de los presentes se encargó de grabar el incidente que después divulgó en una conocida página de Facebook. Ahí, alcanzó más de 20.000 reproducciones que lo volvieron tendencia rápidamente.

Perro interrumpe un partido de fútbol al ingresar sin permiso y mete un gol de suerte

Ni Messi ni Cristiano lograron tal hazaña. Como todos los domingos, unos jóvenes se reunieron en un enorme campo para competir en un partido de fútbol. Sin embargo, no esperaban que un perro callejero se una y meta un gol de suerte que sorprendió a más de uno. Los asistentes grabaron la curiosa escena, la cual compartieron en YouTube.

Aquel día, el juego se desarrollaba con normalidad y cada equipo trataba de defender su arco para que el otro no sumará goles. De pronto, un inquieto animal que deambulaba por la zona no tuvo mejor idea que ingresar al lugar a escondidas. Fue entonces que permaneció en el campo para acompañar a los deportistas, mientras corrían de un lado a otro. No obstante, algunos se unieron para alejarlo porque estaba interrumpiendo y era probable que ocasione un incidente.