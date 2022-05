Novio hace su ingreso hacia el altar con “Mi corazón encantado” de “Dragon Ball GT”

Aunque “Dragon Ball” es recordado por sus momentos llenos de acción, el manga y el anime no dejan de ser divertidos. Por ello, niños, adolescentes, jóvenes y adultos continúan amando esta serie. Una gran prueba de lo mencionado es un reciente video que se ha vuelto viral en TikTok.

La usuaria de TikTok Astrid Torrente compartió un clip que se volvió tendencia en cuestión de horas, pues muestra a un hombre ingresando a su boda con el popular tema de “Dragon Ball GT”, “Mi corazón encantado”.

La melodía utilizada para el opening de la saga “Dragon Ball GT” causó furor en los invitados de la boda y también en los usuarios de la popular aplicación TikTok, pues sin lugar a duda su letra es toda una declaración de amor que emotiva a millones.

PUEDES VER: Jóvenes se animan a demostrar sus mejores pasos de baile durante la celebración de una boda

El video, que ya acumuló más de 83.000 ‘me gusta’, ha sido comentado por cientos de personas. “¿Sonó esa canción en la boda? Me encanta, si algún día me caso yo también lo quiero”, “Cuando me case quiero que esa canción sea el principio de toda mi vida al lado de la persona que ame”, fueron algunos de los comentarios de la publicación de TikTok.