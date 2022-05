Bebé con andador saca la silla de una mujer y ocasiona que se caiga al piso

Los niños pequeños son muy juguetones y necesitan de gran atención para evitar que sufran accidentes. Sin embargo, en esta historia reciente de TikTok la protagonista fue una mujer que cayó al piso por la inocente travesura de un bebé.

Como se vio en una grabación publicada en la cuenta @la_capitana_sonrisas, un chiquillo caminaba a bordo de un andador. En el mismo lugar, se encontraba un grupo de personas que degustaban de una comida de restaurante.

Una mujer se puso de pie para servirse un poco de ensalada, sin imaginar que sería blanco de una pequeña criatura. Esto debido que, a su paso, el nene iba jalando el banquito donde estaba sentada la dama.

Cuando la comensal quiso volver a su lugar, no se cercioró que estuviera la silla en su lugar y terminó desplomándose de espaldas, tal como mostró la grabación viral de TikTok.

Hasta el momento, el clip ha logrado más de 45.000 visualizaciones y miles de comentarios. Incluso, generó que muchas madres compartan sus experiencias con sus hijos en lugares públicos.

“Ese bebé ya no respeta nada”, “Mi hijo me hizo lo mismo cuando tenía 4 años y yo me estaba midiendo zapatos”, “Desde chiquito tan bromista”, “Traviesito el bebé”, “El bebé: por andar pellizcándome los cachetes”, fueron algunas reacciones a la publicación.