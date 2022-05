Arriba los fieles: el nuevo trend de TikTok que usan las parejas para demostrarse amor

La fidelidad consiste en ser leales tanto en actos como en pensamientos. Es una palabra que ha tomado gran relevancia en los últimos tiempos, puesto que han venido registrando grandes casos de rupturas en relaciones por violar este acuerdo. En esta línea, diversas parejas quisieron demostrar el gran amor que se tienen a través de retos que no tardaron en convertirse en virales en TikTok.

Mediante videos compartidos en la popular red social china, se vio a varias parejas volando por los aires. Además, desde las alturas se podía observar el hermoso paisaje donde habían llegado los enamorados para jurarse fidelidad.

Todo parece indicar que el amor no solo es complicidad, sino también vivir experiencias emocionantes, tal como lo hicieron estas parejas, pero por los aires. Como era de esperarse, los cibernautas dejaron sus mensajes en la caja de comentarios, y sacaron miles de carcajadas por la novedosa forma de demostrar su fidelidad.

“Acá, hablando desde el espacio”, “Ni el álbum de Benito me hizo llegar tan arriba”, “Estoy llegando al espacio, deséenme suerte”, “Desde aquí arriba se ve hermoso”, “Que buena, me hizo reír y se me fue la tristeza por un rato”, fueron algunas reacciones a la publicación de TikTok.