Perrita asistió en el parto de su amiga felina y ahora ‘quiere’ hacerse cargo de las crías

Los perros son uno de los mejores compañeros del ser humano, principalmente por su indudable lealtad, simpática personalidad y su instinto protector. Esto último se observó en un reciente clip de TikTok, en el que una joven descubrió que su perrita no quería dejar sola a su amiga felina que estaba preñada y a punto de dar a luz.

Las imágenes presentaron a Lila, la perrita “enfermera”, tal como indica su dueña. El apelativo surgió debido a su singular comportamiento con la gata de la casa. Según lo que narró la dueña de las mascotas, no se despegó de la felina hasta que nacieron las crías. Luego de ello, notó algo extraño, pues no encontraba a su can.

“Al día siguiente, mi perra no aparecía por ningún lado. Creo que no entiende que no son suyos y ahora comparten cachorros”, aseguró la dueña. Después de lo sucedido, la joven buscó un lugar más cómodo para evitar que la mamá gata tenga la inesperada visita de su amiga “enfermera”.

Miles de internautas de TikTok reaccionaron conmovidos ante la escena y comentaron al respecto. “La gata: ‘Oye, hazte los tuyos, estos son míos’”, “Maternidad compartida”, “Los gatitos cuando sean más grandes: ‘Guamiou, guamiou, guamiou’”, fueron algunas respuestas de los usuarios.