A diario se publican historias de animales que logran cautivar o sacan más de una sonrisa a los cibernautas en las diversas plataformas de redes sociales. Esta vez, un travieso perrito acaparó las miradas en TikTok con su inusual comportamiento durante una presentación de bailarines de marinera.

Una pareja danzaba al ritmo de un conocido tema norteño cuando entró en escena un canino de color negro. Al inicio, el animal quiso jugar con los danzantes, pero ninguno de los dos le hizo caso debido que estaban en pleno acto.

No obstante, el travieso can continuó siguiéndolos, hasta que de pronto se le ocurrió defecar en medio de la pista de baile. Los invitados no podían creer lo que estaban viendo y más de uno comenzó a reír por el comportamiento del atrevido peludito.

Como era de esperarse, las reacciones de los usuarios de TikTok no tardaron en llegar y más de uno señaló que el perro se resintió, ya que ninguno de los bailarines le hizo caso.

“El perro quería bailar y no lo dejaron. Por eso se enojó”, “Firulais: es mi casa y yo hago donde quiero”, “Pobre perrito inocente”, “Si no me dejan bailar, entonces no baila nadie”, “Ese firulais, siempre con cada ocurrencia”, fueron algunos mensajes que dejaron los seguidores y amantes de los animales en redes sociales.