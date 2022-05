Las mascotas, como todo ser vivo, tienen un tiempo de vida en este mundo y, por más que sus dueños deseen, no son eternas. La pérdida del engreído de la casa es un momento difícil para toda familia. Así lo demostró este hombre, que despidió a su perrita con palabras conmovedoras. El emotivo momento se viralizó de inmediato en TikTok.

“Te quiero mucho, ¿sabes? No es un adiós, porque sé que desde arriba me vas cuidar como me cuidaste estos 15 años”, dijo el hombre entre lágrimas mientras abrazaba a su mascota. El animal, que tenía enfermedades propias de su edad, se encontraba en una mesa de veterinaria durante el proceso de eutanasia.

El clip compartido por Capitan (@capitan_sb1) emocionó a miles de usuarios, que fueron testigos del momento. “Prefiero que descanses y me esperes allá a verte sufrir”, indicó el hombre antes de darle el último adiós a su perrita.

PUEDES VER: Mujer con discapacidad comparte un baile especial con su hijo para celebrar su boda

Entre abrazos y besos, el hombre pudo ver cómo su mascota daba su último suspiro. “¿Y ahora quién me ladrará cuando no me pare temprano a abrirte? ¿Quién me recibirá cuando llegue en mi moto? Te voy a extrañar mucho”, expresó en la descripción de la viral escena.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y algunos hasta dejaron sus palabras de apoyo en los comentarios. “Solo los que realmente pasamos por esto entenderemos lo difícil que es”, “Esta es de las decisiones más difíciles”, “Te abrazo con respeto, estoy llorando de pensar en tu dolor”.

Aquí podrás reproducir la conmovedora escena que logró obtener más de 1 100 000 de reproducciones y 100.000 ‘me gusta’ en poco tiempo.