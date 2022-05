Presentador de televisión comete divertido blooper en vivo y bromea con su propio error

Hablar frente a cámaras y en vivo parece ser una tarea fácil, pero no lo es. Los presentadores de televisión han sido, en ocasiones, los protagonistas de varios errores que no han pasado desapercibido para los televidentes. Este joven periodista de un canal mexicano no fue la excepción y se hizo viral en Facebook por su divertido blooper.

El conductor del programa de noticias estaba presentando la información del día cuando confundió un par de palabras. “Vamos con otros temas porque la Secretaría de Comunicaciones y Transformers”, indicó, al confundir el nombre de una de las 19 secretarías del Estado mexicano.

Al percatarse de su error, el hombre de prensa llamado Leo Arriaga decidió corregirse de inmediato y bromeó con lo sucedido. “La Secretaría de Comunicaciones y Transformers esa es otra muy importante también”, señaló frente a cámaras por el blooper cometido.

Como era de esperarse, el divertido momento generó la risa de uno de sus compañeros de trabajo, quien tuvo que mantener la compostura tras la equivocación.

Los usuarios en las redes no tardaron en reaccionar al video que fue compartido inicialmente en Twitter por el mismo presentador de usuario @Radiohen. “Su repuesta ha sido épica, mis respetos para su tweet”, “No te preocupes. Hace falta reír en este país”, “Optimus está orgulloso de ti”.

El notable error también sirvió de inspiración para divertidos memes que hicieron referencia al personaje de ficción. “Con razón. ¡El Tren Maya es un Decepticon!”, “El director del noticiero: Optimus”, “El nuevo secretario de la SCT: Optimus Prime”, indicaban algunas imágenes.