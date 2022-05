Estudiantes sorprenden a su compañero y le regalan la camisa de promoción que no podía comprar

El último año escolar es uno de los más memorables por los adolescentes, pues se realiza la tan esperada fiesta de promoción. Y para tener un recuerdo de aquella época, se suele diseñar camisetas que terminan llenas de firmas de todos los integrantes del aula. Sin embargo, hay jóvenes que no tienen los recursos económicos para adquirir estas prendas, como el protagonista de esta historia, cuyo video se volvió rápidamente viral en TikTok.

A través de la cuenta @magakoot, se vio la reacción de un muchacho tras la sorpresa que le prepararon todos sus compañeros de salón con la finalidad de evitar que se quedara sin la prenda escolar.

PUEDES VER: Hombre cumple la promesa que le hizo a su exnovia y viaja 6 horas para ir a su boda

Los jóvenes de un colegio de Argentina se unieron para apoyar a su ‘amigo’ y reunieron el dinero necesario para comprar la camisa que necesitaba. El rostro de emoción y casi al borde de la lágrimas conmovió a los usuarios en redes sociales, quienes aplaudieron el noble gesto de los muchachos para ayudar a uno de sus compañeros.

Con el titular “le regalamos la chomba de egresados a mi compañero que no podía pagarla y esta fue su reacción”, el video ha logrado más de 1 400 000 visualizaciones y miles de comentarios.

“De verdad no puedo creer toda la gente hermosa y copada que hay”, “Lloré, mi vida. Se nota que es tan humilde. Me encanta su acto y me dieron muchas ganas de abrazarlo”, “Le pagamos el viaje de egresados entre todos”, “Por más promos así”, “Qué buen gesto de ustedes, ojalá todos fuera así”, fueron los mensajes que dejaron los cibernautas en la publicación de TikTok.

Estudiantes sorprenden celebrando su graduación escolar de una manera poco habitual

En TikTok se volvió tendencia un video protagonizado por un grupo de estudiantes. Resulta que un grupo de adolescentes celebraron su graduación escolar de una forma poco habitual. Los chicos corrieron detrás de la persona que se encontraba registrando el clip y le tiraron sus birretes.

En el clip se puede ver cómo corrieron todos los muchachos a la espalda del hombre, quien no dejó de registrar el suceso pese a los ‘ataques’. Los emocionados estudiantes se detuvieron para recoger sus sombreros. El camarógrafo se mostró alegre al momento de la persecución.