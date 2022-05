Gatitos son sensación en redes al recrear la coreografía de “My name is Chiki”

En TikTok se volvió tendencia un video protagonizado por unos gatitos. Resulta que el dueño de cuatro mininos decidió hacer la coreografía de “My name is Chiki” con la colaboración de ellos. Por eso, turnó a cada uno de sus felinos para que interpretaran a los personajes de este divertido tema musical.

La parte de ‘Chiki’ estuvo a cargo de Misha; el personaje de ‘Chacha’ lo interpretó Meg; Azazel, por su parte, continuó con ‘Boom boom’; mientras que Lilith finalizó con la tierna ‘Lala’. Los movimientos fueron ejecutados por el hombre, pues él movió a sus mascotas como si siguieran el ritmo de la canción del momento en redes sociales.

Este encantador video fue compartido por el usuario de TikTok @jansencat. El clip ha conseguido más de 3 100 000 ‘me gusta’ y 43.200 comentarios.

“No sé por qué siento que el primero lo disfruta mucho”, “Ja, ja. Es la primera vez que amo la parte de Lala”, “¡Qué tiernos! Me enamoré, ¿me dedican un video, gatitos hermosos?”, fueron algunos comentarios dejados por los usuarios.

Aquí te dejamos el video viral que se ha compartido en redes sociales.