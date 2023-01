Tuvo que dejar a su perrita en el aeropuerto porque no entraba en su jaula: “Es demasiado triste”

A través de las redes sociales se ha vuelto viral un caso que ha generado una ola de comentarios en las redes sociales, principalmente en Facebook. Se trata del caso de una joven que había organizado un viaje al lado de su fiel amigo de cuatro patas, pero jamás imaginó que todo acabaría de la peor manera.

La mujer estaba por mudarse de ciudad, por lo que claramente llevaba a su perrita de 14 años llamada Baby Girl. Cuando estaba a punto de abordar el vuelo, se dio cuenta de que la perrita no cabía en la jaula y tampoco entraba bajo su asiento en el avión.

Para no perder el vuelo y, sin otra solución, tuvo que dejarla en el aeropuerto. Personal de la aerolínea, una fundación de rescate animal y la familia temporal que le otorgaron a Baby Girl no la dejaron sola en ningún momento.

“La llevamos al veterinario y es muy amigable con todos, simplemente se acuesta en el sofá y se siente como en casa”, dijo la mujer que se quedó cuidando a la perrita.

Pese a que la perrita siempre estuvo cuidada, el hecho desató varios comentarios negativos en las reses sociales, pues muchos argumentaban que la joven no debió dejar a su perrita sola. “Yo no habría subido al avión, me quedaba en la calle, pero con mi mascota”, dijo un cibernauta.