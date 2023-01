Niño con síndrome de Dowm pide a los Reyes Magos que curen del cáncer a su madre

La Bajada de Reyes, como es conocida en Perú, se caracteriza por ser una fecha muy emotiva y llena de tradición, como los deseos materializados cada 6 de enero. En ese contexto, en las redes sociales se ha vuelto viral la emotiva carta que un pequeño le escribió a los Reyes Magos con pedidos que nada tenían que ver con lo material.

Se trata de Alberto, un menor de 9 años que vive con síndrome de Down. A través de la cuenta de Facebook Xalapa Unida Por Amor, un grupo altruista, se compartió este escrito dirigido a los Reyes Magos. En el, el menor expresa sus más profundos deseos.

Decenas de niños mandaron sus cartas a los Reyes Magos con distintos deseos. Foto: captura de Facebook

“Hola, Reyes Magos. Yo de regalo quiero cinco cosas que son: que saluden a mi abuelito y le digan feliz Navidad; que a mi mamá se le quite el cáncer; que los niños pobres que no tienen casa reciban un juguete; que los niños malos reciban un juguete; si les sobró un juguete, me lo dan a mí”, fueron sus palabras.

Además, pide algunos juguetes para su hermano, pero aclara que le den prioridad a otros niños que no tengan recursos. Sin duda, la nobleza y humildad de este pequeño llamaron la atención en las redes sociales y miles de usuarios quedaron conmovidos al leer la carta.

De inmediato, las imágenes se hicieron virales y se llenaron de conmovedores comentarios. “La bondad de los niños es incalculable”, “Este niño ya tiene una batalla ganada, qué hermoso corazón”, fueron algunos de ellos.