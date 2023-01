Bryan Navarro, el peruano que cambió su vida y ahora hace reír a miles en las redes sociales

¡Si lo quieres, puedes! A veces pasan cosas inesperadas en nuestras vidas que nos recuerdan e impulsan a perseguir ese sueño que alguna vez se nos cruzó por la mente. Sin embargo, el apoyo de la familia es una pieza fundamental. El influencer peruano Bryan Navarro pasó por esta etapa, la cual ha cambiado su vida gracias a su trabajo y dedicación a las redes sociales.

Como otros, empezó publicando videos para divertirse y contar historias en YouTube. Lo que era un hobby en un inicio, se convirtió en su trabajo durante ocho años y continúa en la actualidad. Con el avance de la tecnología, tuvo que cambiar a otras plataformas como TikTok para llegar a más personas.

La República se comunicó con él para conocer un poco de su historia. Además, reveló unos datos personales que le inspiran a diario para crear contenido. Eso sí, sin olvidarse de su novia, quien se ha vuelto su compañera de grabación.

“El contenido que yo siempre he creado ha sido con base en experiencias o cosas que creo que le pueden pasar a los demás; o sea que a mí me pasan y que, bueno, finalmente la gente que lo comparte se identifica con lo mismo”, expresó.

A pesar de ser tímida para las cámaras, Diana, su pareja, se ha metido en este mundo virtual. “Ella nada que ver con las redes sociales (…) cuando subía una foto con ella, nunca le ha gustado mucho (…). Con el paso de los años, justo ahorita, nosotros estamos en una etapa en la que me voy a casar en unos meses. Mucha gente de mi comunidad sabe que me voy a casar, sabe que tengo una novia con la que tengo 12 años juntos. Entonces, siempre lo ha pedido (el compromiso), por así decirlo ¿no? Entonces, ha sido un proceso un poco largo, pero divertido”, acotó Navarro.

Mientras sus seguidores aumentaban a gran escala, él renunció a su trabajo para dedicarse a eso 24/7. Por suerte, los buenos resultados le permitieron adquirir una casa y demás cosas. Desafortunadamente, con la fama también llegan las críticas que en cierto punto llegan a dañar.

Gracias a la guía de profesionales, ha podido lidiar con eso, sumado a los mensajes que recibe de las personas. “Me dicen ‘oye, tus videos me han alegrado, me han sacado de un momento muy triste o que están pasando un mal rato, y me han hecho sentir mejor’. Finalmente, es lo que me llena a mí. Mis videos pueden tener miles o millones de reproducciones, pero cuando hay una persona que me dice esto, me dice que lo tocó, que generó una emoción en él o en ella, ya eso es lo que me llena a mí, con eso ya estoy contento”, declaró.

La ayuda de su familia

Es cierto que uno debe luchar por lo que se propone, pero en ocasiones necesitamos a nuestros seres queridos al lado. Desde el primer momento, Bryan sintió eso en su hogar. Por ello, se tomó unos minutos para dedicarle unas palabras a las personas que lo alentaron a lanzarse a este mundo de las redes sociales.

“Yo recuerdo mucho cuando grababa en mi cuarto con la cámara vieja de mi papá y no tenía luces, usaba lámparas. Mis papás me decían ‘qué estás haciendo’, pero nunca me dijeron ‘no lo hagas’. Solo me preguntaron, pero nunca me lo cuestionaron a profundidad, me dejaron ser y les agradezco bastante. Si no me hubieran dejado o si me hubieran dicho ‘deja de hacer esto’, no estaría acá hoy en día. Entonces, así ellos no me hayan acompañado a grabar en un inicio o no me hayan ayudado directamente, siempre estuvieron presentes. Hasta el día de hoy están muy contentos con lo que está pasando. Básicamente, les debo a ellos estar aquí”, manifestó.

La otra faceta de Bryan Navarro

Con la popularidad que ha obtenido en este tiempo, Bryan siguió su instinto para no dejar de lado otra de sus pasiones: la música. Estuvo a punto de aceptar la oportunidad de ir a estudiar en un conservatorio en Nueva York, Estados Unidos. Aunque en su momento lo rechazó, no descarta que en un futuro tome clases para crecer de manera profesional.

Hace dos años, tiene una banda nombraba como Capriscis y muchos proyectos en camino. “Estamos sacando nuestra cuarta canción ahorita en el 2023. (…) Estamos full, creando, componiendo, trabajando duro y sabemos que es una industria un poco complicada acá en el Perú, pero con amor y respeto, se van a lograr grandes cosas”, expuso.

Un mensaje dedicado para sus seguidores

El joven peruano sabe que muchas personas lo siguen en sus cuentas personales. Por esta razón, se animó a enviar un mensaje de inspiración a quienes se sienten identificados o simplemente necesitan leerlo para sentirse motivados.

“Creo que, en base a mi experiencia y a todo lo que he venido haciendo (…), si tú te lo propones, puedes lograr ese sueño. En mi caso es un poco raro que lo diga porque yo finalmente llegué a esto como, o sea, no lo busqué tanto. Lo soñé en algún momento y dije ‘qué chévere sería’. (…) El mensaje que sí le puedo dar a la gente es que si son constantes en su trabajo, van a poder llegar al resultado que se tracen. Y creo que la mejor manera de llegar a una meta grande es cumplir metas chiquitas, chiquitas y chiquitas”, indicó.

“Yo me sentía muy feliz en un inicio cuando tenía, pues, 50 likes, para mí eso era el mejor éxito, digamos. Luego dije ‘no, quiero 100, y luego 1.000 y luego 5.000′. Entonces, creo que son esos pequeños pasos los que hacen que uno llegue a esas grandes metas”, finalizó.