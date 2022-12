Aunque originalmente Kalu Cuadrado, su dueña, lo nombró Kaleb, se ha ganado los corazones de miles de usuarios con su apelativo Chulito, una forma de elogiar su belleza. Este perrito no solo llama la atención por ello, sino que ayuda a la mujer que lo cuida a vender calzado en plena calle del Centro de Lima, en Perú.

Kaleb es más conocido como 'Chulito'. Foto: captura de Kalucuadrado/TikTok

¿Qué padece Chulito?

La ‘humana’ del can contó en uno de sus videos de TikTok que se dio cuenta de un pequeño bulto en el cuerpo de Chulito. Cuando consultó con un médico veterinario, él le dijo que podría tratarse de un tumor y debían llevar al perrito a un especialista, es decir, a un oncólogo.

PUEDES VER: Su amiga lo invita a pasar Navidad con su familia, pero lo deja solo por ir a verse con su novio

Fue por ello que la joven llevó a su amigo de cuatro patas a una clínica, pero dicha institución no tenía la especialidad para atender correctamente a ‘Chulito’. A pesar de esto, el médico ordenó una intervención quirúrgica de 750 soles para el can. “Por la presión y el miedo que me hizo sentir el doctor, tomé la decisión de operarlo”, relató Kalú en uno de sus clips.

‘Chulito’ sobrevivió a la operación, pero la cirugía no lo curó, incluso la orden del médico pareció ser más un interés por el dinero que por saber cuál era el mal del animal. Así que con esa mala experiencia, Kalu optó por asistir a una consulta directamente con un oncólogo que le recomendaron distintas personas. Las opciones que le presentó el profesional fueron dos: cirugía a cicatriz por un valor de 750 soles o electroquimioterapia de 972 soles.

PUEDES VER: Compra frazadas a vendedor ambulante, pero llega a su casa y descubre que fue estafado

“Les comparto mi historia para que no cometan el mismo error que yo cometí. No se dejen llevar por el miedo y la presión que algunos doctores inescrupulosos les pueden hacer sentir con el único fin de lucrar, pues si hubiera sido un buen doctor, en un inicio me hubiera dicho que lo lleve a un oncólogo para evitarle doble sufrimiento a mi ‘Chulito’”, mencionó en un video de TikTok.

Kaleb ‘Chulito’ ayuda a su dueña a vender sandalias

A pesar de los costos elevados del tratamiento, Kalu, como toda mujer peruana y perseverante, no se rinde. Ella y su fiel compañero idearon una forma de tener ingresos para los gastos, así que —por campaña navideña— se situaron en las calles del Centro de Lima para vender sandalias en precio de promoción.

Chulito con cartel de promoción de sandalias. Foto: captura Kalucuadrado/TikTok

PUEDES VER: Familia peruana sale a reventar cohetes por Navidad y el gato aprovecha para comerse el pavo

‘Chulito’ no solo es su amigo de trabajo, sino que también acompaña a su dueña en las labores diarias como ir al mercado, al parque o incluso entrar al banco para sacar dinero. Aunque esta última actividad a veces es limitada porque algunas agencias le prohíben el paso, por lo que el perrito espera pacientemente afuera del local.

'Chulito' junto a su dueña Kalu. Foto: captura Kalucuadrado/TikTok

Comienzo de tratamiento de ‘Chulito’

Gracias a los constantes videos del famoso perrito de TikTok, se supo este 26 de diciembre que Chulito comenzó con su tratamiento de electroquimio, además de una pequeña biopsia que le practicaron en la zona bucal. Según Kalu, todo parece apuntar a que los tumores de su perrito son benignos.

“Todo parece apuntar que la biopsia de la boquita va a salir benigno, Dios mediante. Estoy feliz y sé que no hubiera podido operar a mi ‘Chulito’ si no fuera por ustedes. Gracias a las personas que nos apoyaron y muchas gracias a los Chulitos lovers que oraron por nosotros”, concluyó la joven en su más reciente clip.