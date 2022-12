Nadie llega a su fiesta de quinceaños, un familiar pide apoyo y logra llenar el local

¡Un final feliz! Una costumbre que se sigue conservando en la actualidad son las celebraciones de 15 años para las jóvenes. Por esta razón, los padres se esfuerzan en organizar fiestas a lo grande para que sus hijas tengan el mejor recuerdo de sus vidas. Sin embargo, Lisa Nayeli no pasó por un bonito momento al ser plantada por sus invitados. Afortunadamente, logró solucionarlo gracias a un pariente y las redes sociales.

La familia de la cumpleañera citó a sus invitados para las 4.00 p. m. en un local que adornaron con globos azules ubicado en Veracruz, México. Con el pasar de las horas, nadie apareció y solo se llenaron dos mesas.

Fue entonces que Gaby Royal llamó la atención con un mensaje publicado en su perfil de Facebook. “¿Quién jala a unos XV años? Dejaron solita a la quinceañera, no vinieron sus invitados, le cancelaron (…) Ella es Lisa, una quinceañera que, como todas las señoritas, estaba tan ilusionada con su fiesta, pero, lamentablemente, las personas que invitó no pudieron asistir y no sabemos las razones. Este es un día muy especial para ella”, escribió.

La publicación tuvo cientos de reacciones y se volvió viral en segundos, ya que varios se unieron para animar a la cumpleañera. Foto: captura de Facebook/Gaby Royal

Bastaron unos minutos para que vecinos y otras personas se hicieran presente en el festejo. Incluso, llevaron regalos, comida y hasta le cantaron “Las mañanitas”. Además, unos chambelanes que habían culminado con su trabajo anterior, fueron a la dirección que dieron en la publicación, para bailar con Nayeli.

Un medio de comunicación de dicho país se enteró del caso y se sumó a la campaña. Entretanto, la muchacha se mostró feliz por el cariño y dejó atrás los inconvenientes.