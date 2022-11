¿Quién es Macaya Márquez, el periodista que ganó un récord Guinness por cubrir 17 mundiales seguidos?

Ciertamente, cada vez que se realiza una Copa del Mundo de fútbol, la gente se llena de pasión. Por esa razón, buscan la manera de acompañar a su selección sin importar la distancia, mientras que otros disfrutan del evento en casa, en donde escuchan a sus periodistas favoritos, con quienes compartes sus emociones. Uno de ellos es Macaya Márquez, un argentino de 88 años que cubrió 17 mundiales seguidos, incluido el actual.

Por casualidades de la vida, el Mundial Qatar 2022 se pospuso y se inauguró el 20 de noviembre, justo en la misma fecha que Márquez cumplía un año más de edad, por lo que ha sido la primera vez que celebra su cumpleaños mientras cubre dicho acontecimiento.

Suecia 58, su primer mundial

La primera experiencia que tuvo Macaya Márquez en un mundial fue el de Suecia 1958 y, a partir de allí, no dejó de ir a ninguna. En ese entonces era un empleado de la radio Mundo, pero -curiosamente- viajo gracias a la radio Belgrano.

“Tenía 23 años y no, no viajaba nadie. Seríamos seis los periodistas argentinos. La TV todavía no transmitía. Yo comentaba con Eugenio Ortega Moreno para Radio Belgrano. En ese Mundial aparece Pelé, pero lo más importante fue que los brasileños introdujeron una variante táctica, que fue meter un cuarto zaguero en la defensa”, precisó hace un tiempo para La Nación.

Macaya Márquez recibió un reconocimiento por su trayectoria de parte de la Conmebol en Doha. Foto: composición LR/Diario Uno

¿Cuál es su mayor decepción?

Justo en su primer evento mundialista, Márquez experimentó un gran sinsabor que lo decepcionó por completo cuando su amada selección argentina fue eliminada en primera ronda por un contundente 6 a 1 a manos de Checoslovaquia.

“Era una cosa inexplicable, cómo a los argentinos les iba a hacer seis goles, una selección checoslovaca que no sabíamos de qué jugaba, cómo jugaba, dónde vivían... No estábamos comunicados. Ahí comencé a aprender las duras lecciones que hay que tener cuenta para ir a un Mundial”, expresó el mes pasado en el medio Clarín de su país.

Reconocimiento internacional

A través de su cuenta oficial de Twitter, la FIFA saludó a Macaya Márquez por su cumpleaños. Asimismo, enumeró todos los mundiales al que ha asistido consecutivamente, incluido el de Qatar, en el que trabaja como comentarista.

Por otro lado, se espera que, al finalizar la cita mundialista, el periodista argentino reciba el reconocimiento oficial de los récord Guinness.