¿Qué pasó con Ali, el niño sin piernas al que Diego Maradona le anotó un ‘golazo’?

“Hola, mi nombre es Ali. Nací sin piernas, pero me gusta jugar fútbol. Mi sueño es atajarle una pelota a Diego Maradona”. Estas fueron las palabras utilizadas por Ali Turganbekov para conocer al recordado futbolista argentino, con quien protagonizó uno de los videos más emotivos, el cual, lastimosamente, fue sacado de contexto.

Si tienes una cuenta en TikTok, Facebook, YouTube u otra red social similar, seguro habrás visto el video del que estamos hablando. En dicho clip aparece Ali en primer plano hablando de su sueño de conocer al ‘Pelusa’, para luego pasar a una escena en la que el legendario deportista argentino le mete un gol y lo grita a todo pulmón.

Para conocer el origen del famoso video tenemos que remontarnos al 2018, cuando Diego Maradona era director técnico del Al Fujairah FC, un equipo de Emiratos Árabes Unidos. Cierto día, el plantel recibió la visita de un grupo de niños, entre los que se encontraba Ali, cuyo video había tocado el corazón del astro argentino.

En el clip original, que tiene una duración mayor, se aprecia al ‘Pelusa’ jugando con Ali, quien demuestra su talento como portero tapándole varios disparos. Sin embargo, uno de los tiros del exfutbolista fue al ángulo, un lugar imposible de llegar para el pequeño niño nacido en Kazajistán. En ese momento, Maradona grita de emoción.

Desde aquel día, Diego y Ali se volvieron grandes amigos. Por ese motivo, no sorprende que el pequeño se haya puesto muy triste cuando se dio a conocer la muerte del exfutbolista. En su cuenta de Instagram, en la que suele compartir todas sus vivencias, le escribió un emotivo mensaje de despedida al recordado ‘Pelusa’.

Diego Maradona y Ali. Foto: ali_amir_happy

“Mi sueño era verlo y abrazarlo. Me dijeron que no iba a poder jugar conmigo. Pero Maradona tenía un gran corazón. ¡Su atención me llegó profundamente al alma! Descansa en paz, mi querido amigo Diego Maradona. Rey, leyenda”, señaló Ali Turganbekov, quien cuenta con más de 379.000 seguidores en Instagram.

Amigo de otros futbolistas

Además de Diego Maradona, Ali ha tenido la oportunidad de conocer a otros cracks del futbol mundial, con quienes ha compartido grandes momentos. Uno de ellos fue Cristiano Ronaldo, a quien conoció en Dubai y con quien pudo jugar al deporte que más le gusta. El ‘Bicho’ quedó encantado y subió un video de su encuentro.

El pequeño, que padece el síndrome de tetraamelia, también ha tenido la oportunidad de conocer a Lionel Messi, Eden Hazard, Thibaut Courtois, Iker Casillas, Andriy Shevchenko, Ángel Di María, Edinson Cavani, Thiago Silva, Kylian Mbappé, Cafú, entre otros, con quienes se ha tomado fotos para el recuerdo.

Tanta es la popularidad del pequeño que la UEFA lo invitó a la final de la Supercopa de Europa de 2019, que se llevó a cabo en Estambul. En aquel partido, el Chelsea se enfrentó al Liverpool, que terminaría ganando. Ali Turganbekov fue el encargado de darle el trofeo al capitán Mohamed Salah.

Mohamed Salah y Ali. Foto: ali_amir_happy

En la actualidad, Ali sigue conociendo a otros futbolistas. En uno de sus últimos videos, publicado en Instagram el pasado 8 de noviembre, aparece entrenando con Andrea Pirlo, el legendario centrocampista del AC Milan que fue campeón con Italia en el Mundial de Alemania 2006.

Además de ser fanático del futbol, el pequeño kazajo adora otros deportes, como la lucha. Incluso tiene una fotografía con el luchador de UFC Khabib Nurmagomedov. Asimismo, se ve que adora practicar natación, al punto de que ha obtenido galardones en algunos campeonatos paraolímpicos.