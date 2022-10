Peruano que ganó récord Guinness por colección de Iron Man: “Empezó con una visita al dentista”

Sin duda, desde que inició su último universo cinematográfico hace más de 15 años, Marvel ha cosechado millones de fans en todo el mundo, quienes que se sumaron a los que leían los cómics. Este es el caso de Miguel Javier Hidalgo, que ha hecho historia en el Perú al ganar el récord Guinness por su afición en coleccionar objetos de Iron Man.

Ciertamente, toda la ventura comenzó casi de casualidad. En 2006, se dirigió a una consulta odontológica sin imaginar que a partir de allí su vida cambiaria por completo al abrir una historieta mientras estaba en la sala de espera.

La República logró conversar con el destacado peruano, quien compartió el origen de su fascinación por Iron Man, sus motivaciones, cómo recibió la noticia al obtener el récord Guinness, entre otras cosas.

Miguel Javier obtuvo el récord Guinness con 1.548 objetos licenciados de Ironman. Foto: Miguel Javier

—¿Por qué te volviste fan de Iron Man?

—En el año 2003 recién escuché escuché por primera vez el nombre del personaje, pero realmente todo empezó con una visita al dentista en 2006. Mientras que estaba en la sala de espera, vi una serie de revistas que había para distraer a los pacientes. Cogí una de ellas y allí aparecía la historia del Hombre de Hierro. Me gustó mucho porque él supo superar las adversidades y pudo construir su gran armadura con escasos recursos. Se podría decir que todo nació de casualidad.

—¿Cómo comenzó la aventura de coleccionar objetos de Iron Man?

—Un año después de haber leído sobre Ironman en la sala de espera del consultorio de odontología, compré la primera figura de acción, la cual me costó alrededor de 20 soles. Ese artículo fue de segunda mano, es decir, usado.

—¿Cuánto has gastado en tu colección hasta ahora?

—Para el registro de los récord Guinness presenté 1.584 artículos licenciados. Actualmente, son más de 2.800. Hasta el momento, todo me habrá costado aproximadamente 120.000 dólares.

—¿Cómo recibiste la noticia cuando ganaste el récord Guinness?

—La noticia me llegó por correo electrónico en la madrugada. Vi el mensaje de felicitaciones por el récord Guinness y no lo podía creer, pensé que era un sueño, por lo que me dormí nuevamente. Sin embargo, horas después, antes del mediodía, lo leí detenidamente para verificar si no había ningún error, dado que todo estaba en inglés y me di cuenta de que todo era real.

—¿Cómo te ves a futuro con respecto a tu colección? ¿Qué piensas hacer luego con él?

—Más que el reconocimiento, me importa qué puedo lograr a partir de esto. Deseo promover la lectura en Perú, sobre todo en los niños. Mi sueño es construir una biblioteca, una inmensa, donde los niños puedan leer el libro que quieran. Es decir, desde el personaje Iron Man inspirar iniciativas como esa.

—Cuéntanos acerca de tu museo sobre Iron Man.

—El museo se inauguró en agosto del año pasado. Fue una invitación que me hizo el centro comercial Plaza Norte para hacer un convenio. Eso se dio porque mi historia ya se había dado a conocer en diversos medios de comunicación en donde informaban que estaba postulando a los récords Guinness. El objetivo del museo es que vayan las familias enteras a disfrutar de un buen momento y para que conozcan más al personaje.

—¿A qué te dedicas actualmente?

—Yo me desempeño como coach organizacional o llamado empresarial. Además, soy también coach personal. Ayudo a las personas y a las empresas a poder elaborar estrategias de aprendizaje y que se puedan hacer cargos de los muchos desafíos diarios que se presentan. Por otro lado, hago reseñas de los libros que leo y los publico en mi cuenta de Instagram.