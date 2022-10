Mujer compra un menú de KFC y encuentra 543 dólares en el interior, pero decide devolverlos

¿Qué harías si te encuentras una gran suma de dinero de sorpresa? En muchas ocasiones, las personas hacen lo correcto y lo devuelven a sus respectivos dueños a pesar de las tentaciones. Ese fue el caso de una mujer, identificada con el nombre Joann Oliver, quien se ganó la admiración de los usuarios en Facebook.

Todo comenzó cuando ella se dirigió al autoservicio de la conocida cadena de restaurantes de comida rápida KFC durante su hora de almuerzo. Ahí, pidió un menú que consistía en un sándwich de pollo con papas fritas.

Después de unos minutos, regresó a su centro de labores para disfrutar de su comida sin problemas. Al momento de abrir el envoltorio, un detalle captó su atención y se quedó paralizada.

Con cuidado lo revisó y descubrió que se trataba de un aproximado de 500 dólares. Tal como lo comentó al medio de televisión WSB-TV, pensó en tomarlo a causa de unos gastos familiares que requería su esposo para su tratamiento contra el cáncer.

Sin embargo, decidió entregarlo a la estación del City of Jackson Police Department, Georgia (Estados Unidos), para que pudiera llegar a su verdadero propietario. “Empecé a contar los billetes y, cuando llegué a los 500 dólares, me detuve y simplemente puse todo de nuevo en el envoltorio. Lo cerré, volví a dejar el sándwich tal como estaba y lo apoyé a un costado hasta que llegó la Policía”, declaró Oliver.

“La Sra. Oliver no solo hizo lo correcto, sino que salvó el trabajo del encargado de la sucursal. Sra. Oliver, gracias por recordarnos que tenemos ciudadanos increíbles en Jackson y que personas como usted son las que nos hacen grandes”, escribieron los agentes en su página oficial de redes sociales.

Luego de una investigación, se determinó que la plata correspondía a lo recaudado por las ventas del día. Al parecer, uno de los trabajadores cometió un error y lo puso en el pedido de la mujer sin que se diera cuenta.

Por otro lado, KFC premió a su cliente con el reembolso de su menú. Además, le dieron un combo totalmente gratis. “Si no haces lo correcto, el karma te lo devolverá. El dinero no era mío, no necesitaba quedármelo. Tendré el mío en el futuro”, finalizó Joann tras lo sucedido.