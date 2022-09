Mujer de 75 años gasta toda su jubilación en figuritas del álbum Panini para sus nietos

A través de Facebook y Twitter se ha vuelto viral la noble acción de una adulta mayor, pues, como muchos saben, la fiebre del Mundial ha hecho que miles de fanáticos quieran completar el famoso álbum Panini de Qatar 2022. Una señora decidió regalarle todas las figuras a sus nietos y su gesto se volvió tendencia.

El álbum ha sido una sensación en Sudamérica, por lo que varios vendedores han reportado un déficit de sobres de figuritas. Sin embargo, una historia que dio que hablar es la de Ana del Rosario Mulet, una abuela de 75 años oriunda de Argentina, quien decidió utilizar toda su pensión para regalarles a sus nietos las láminas del álbum.

Según contó esta señora a un medio local argentino, gran parte de su colección tiene que ver con un detalle personal: a ella le encanta comprar figuritas de álbumes de los Mundiales. No obstante, lo que la llena de alegría es poder gastar ese dinero con sus nietos.

“Muchos me critican. Me dicen: ‘cómo vas a gastar tanto en figuritas’. Yo respondo siempre lo mismo: vivo un momento único con mis nietos, prefiero gastar la jubilación en paquetes. Nada me llena más. Si usted viera las caritas de mis nietos cuando pegan las figuritas”, contó la abuela.

La mujer tiene como meta llenar seis álbumes Panini. Foto: composición LR/Facebook/Ana del Rosario Mulet

Además, esta señora no solo gasta en la compra de figuritas nuevas, pues también se desenvuelve muy bien al intercambiarlas con otros coleccionistas. “Voy siempre a los eventos de Panini. Llevo las que tengo repetidas y las cambio con los padres de los chicos”, sostuvo.

“¿Le digo la verdad? No sé cuánta plata llevo gastada en figuritas, pero no me preocupa”, dijo la señora, quien espera completar seis álbumes de Panini junto a sus nietos.