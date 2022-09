¿Por qué es importante la entonación de tu voz a la hora de hablarle a tu perrito?

Tener una mascota significa, aparte de recibir afecto y juegos, hacerte cargo de la responsabilidad de su adiestramiento y educación. Muchos animales son el reflejo del trato que reciben en casa. Por ello, es muy importante saber cómo debes referirte a ellos, ya sea cuando salen a pasear o cuando cometen alguna travesura.

La forma en la que le hables a tu mascota influirá mucho en la respuesta que recibas de ellos. También es posible saber si se sienten verdaderamente queridos o rechazados. Es cierto que no pueden entender lo que decimos como si fueran humanos, pero saben muy bien cómo detectar un tono de voz y esto los hace actuar de una u otra manera.

Por ejemplo, si sabes que tu perrito suele ser hiperactivo en casa y más aun cuando salen de paseo, debes mantener la calma. “Si se conoce el camino, vamos por otro lado hasta que lo veamos más calmado, hasta que él pueda interactuar con otros perritos”, señala Aarón Flores, adiestrador de canes de la escuela Dog Family.

Además, si notas que tu mascota se está empezando a portar agresiva en casa y no encuentras solución para calmarla, lo peor que podrías hacer es alzar tu tono de voz. “Si tú le vas a gritar y el can ya está alterado, lo que harás es crear un detonante. Esto puede ocasionar que tu perro te llegue a morder. Nosotros no recomendamos el grito. Si vemos que está sucediendo eso, simplemente se le debe ignorar y esperar a que se calme”, señala el especialista.

Por último, Aarón Flores señala que, tal como viene ocurriendo desde hace unos años con las personas que ‘humanizan’ a sus perros, esto no es para nada recomendable, ya que va en contra de su naturaleza y les impide un desarrollo adecuado de su personalidad.

“Ponerle zapatos, hablarle como si fuera un bebé todo el tiempo no está bien. Claro que podemos ser cariñosos y darles amor con nuestras palabras, pero todo tiene un límite. Con esta conducta, vamos a incentivar que se vuelvan muy dependientes y no sean capaces de socializar”, finaliza.