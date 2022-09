Tapir 590: ¿sabes qué estudió el popular ‘mascota’ y si ejerce su carrera actualmente?

‘Tapir 590′ o ‘mascota’ son solo algunos de los sobrenombres que han llevado a la popularidad en las redes sociales al youtuber Oliver Ramos. Desde su llegada a internet ha dado que hablar entre seguidores y detractores. Esta vez, ha generado la duda entre los cibernautas al ser cuestionado sobre sus estudios superiores. ¿Sabes qué carrera siguió el ‘mascota’?

Oliver conversó con La República y dio detalles sobre cuál es la profesión detrás del personaje que lo llevó a ser una estrella de internet. “Yo soy administrador y tengo mi empresa. Estudié en el Instituto Tecnológico Privado Francisco Antonio de Zela y lo terminé en la Universidad de Tarapacá de Chile”, refiere el youtuber, además de afirmar que hasta el día de hoy ejerce dicha profesión.

“Tengo mi empresa”, nos revela Oliver, quien ha sido reprochado por algunos cibernautas, quienes le piden que tenga una carrera. Para sorpresa de muchos, Tapir también ha recibido instrucción en la música, por lo que hoy aplica todos sus conocimientos en su incursión en dicha rama.

“Estoy todos los fines de semana cantando en discotecas, en eventos. También animo fiestas y eso es porque conozco del tema. Además, sé cómo aplicar el marketing para poder llegar al público”, declara.

‘Tapir 590′ cuenta con la producción de un disco en su haber, donde realiza covers de diversos temas musicales. “Desde los 12 años yo cantaba en Tacna, yo soy de allá y siempre me gustó el canto y la música”.

Actualmente, ha dejado de lado las redes sociales para enfocarse en su carrera musical. Por lo mismo, contó que rechazó la invitación de Inka Producciones para participar en una película para adultos, ya que va en contra de lo que quiere comunicar con su personaje en las redes sociales.

“Tapir ayuda, hace reír al que está triste. Sirve también para levantar la autoestima a las personas que se sientan mal. Mi público va desde niños de 11 o 12 años y no puedo exponer mi contenido a que me vean en una producción como esa. Además, me querían pagar solo 500 soles, cuando ese contenido genera miles en ganancia”, finalizó.